今年８月からマレーシアで移住生活を送っているタレントで実業家の優木まおみ（４６）が、１１日に自身のＸを更新。５か月ぶりの投稿で近況を明かした。「おはようございます相変わらずマレーシアに大体います」と報告し、「英語の勉強、マレーシアでの新会社立ち上げ、ｐｉｌａｔｅｓ、ピックルボールの練習などなどで、毎日楽しく過ごしていたら、界隈から〓優木まおみＸから消えた！〓みたいに心配されてるようだったので