「ニューヨーク／ルー・リード（１９８９年）」１９６７年に「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ」でデビューして以来、常に様々なアプローチで変化を続けてきた米国ロック界史上に残る詩人ルー・リード、後期の最高傑作である。とにかくアルバムを貫いて自分の原点に回帰したようなギターサウンドが鳴らされる。過剰な演出はなくハードかつソリッドなロックンロールは、当時のニューヨークを詩的に表現してお