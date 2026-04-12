「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１２日、自民党が都内で党大会を開いたことを報じた。スタジオで元衆院議員の杉村太蔵は党大会を「自民党の最高の意思決定機関」と解説し「ちなみに僕は、２００５年の時に自民党立党５０年だったんです」とし「立党５０年宣言をしたのが当時、若き衆議院議員・杉村太蔵だった」と誇らしげに明かし「どのぐらいの日本人が