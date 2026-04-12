【今週も雨の日多い】折りたたみ傘がお守り 今週も晴れの予報は少なく、雨の予報の方が多くなっています。 【▶画像を見る】雨が降るのはいつ？「雨シミュレーション」 【▶画像を見る】４月なのに夏日多い「九州各都市の週間予報」 月曜日から水曜日にかけては、九州南部に予想される前線の影響を受けるでしょう。木曜日は前線の勢力が弱まるため、晴れる所が多くなっています。しかし、土曜日は再び雨が予