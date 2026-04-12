【モデルプレス＝2026/04/12】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が、副キャプテンに就任したことがわかった。【写真】櫻坂46人気メン、美肩際立つ圧巻ランウェイショット◆山崎天、副キャプテンに就任公式サイトでは「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日（土）より、櫻坂46・副キャプテンに山崎天が就任することが決定いたしました」と報告。「今後とも櫻坂46の応援をどう