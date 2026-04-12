【モデルプレス＝2026/04/12】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈と元サッカー日本代表の本並健治氏が、4月11日までにそれぞれInstagramを更新。ディズニーシーに家族で遊びに行った写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】43歳元なでしこ「幸せオーラ全開」夫＆娘とディズニー満喫◆丸山桂里奈＆本並健治、付き合いたて以来のディズニーを満喫丸山は「東京ディズニーリゾートより、招待いただき東京ディズニーシー25周