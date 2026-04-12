人間とチンパンジーの違いはたったの1.2％？ 0.1％の差でもまったくの別人に アナタの隣にいる人を見てください。顔立ちはもちろん、身長や体型、声など、何もかもが違いますよね？ では、遺伝子レベルで見比べてみるとどうでしょう。自分と他の誰かでそのゲノム（遺伝情報）の違いはわずか0.1％ほどしかないそうです。人間のゲノムは文字に書き起こすと約30億文字といわれていることから、その0.1％にあたる３００万文