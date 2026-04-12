歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎、俳優・富司純子の娘で、俳優の寺島しのぶ（53）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。モダンな洗練された着物姿を披露した。【写真】「個性的で素敵なお着物」両親の面影感じる寺島しのぶの“モダン着物”ショット寺島は「本日は朝から眞秀の2人でフランス映画を見ました。コメントがなかなかよかったし、自分の言いたいことを短くまとめられるようになったなぁと新しい一面を見たのでし