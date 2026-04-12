ソフトバンクやNEC、ホンダ、ソニーグループの4社が人工知能（AI）を開発する新会社を設立したことが12日、分かった。米中が開発で先行する中、政府の支援を活用しながら国産AIの基盤モデルを作り、巻き返しを狙う。