アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで行われましたが、さきほどアメリカ側の代表を務めるバンス副大統領は、イラン側と合意に達しなかったと明らかにしました。バンス氏らはこの後、アメリカに帰国する方針です。アメリカ・バンス副大統領「我々は合意に達していない。米国よりイランにとってはるかに悪いニュースだ。合意なしに我々はアメリカに帰るが、我々のレッドラインや何が歩み寄れるか