4月10日、アルバルク東京は菊地祥平が今シーズン限りで現役を引退することを発表した。翌11日に行われた島根スサノオマジック戦後、菊地はメディアの取材に応じ、自らの口で引退を決意した背景や家族の反応、そしてチームへの思いを明かした。 竹内公輔（宇都宮ブレックス）や竹内譲次（大阪エヴェッサ）らを筆頭とする“黄金世代”の1人として、大学時代まではスコアラーとして名を馳せていた菊地。そ