開催：2026.4.12 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 0 - 6 [ガーディアンズ] MLBの試合が12日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとガーディアンズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。 1回表、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってレフト