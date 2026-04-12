Medical DOC監修医がパーキンソン病治療薬の副作用などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「パーキンソン病の治療薬」にはどんな副作用があるかご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：神宮 隆臣（医師） 熊本大学医学部卒業。熊本赤十字病院脳神経内科医員、熊本大学病院脳神経内科特任助教などを歴任後、2023年より済生会熊