開催：2026.4.12 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 6 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が12日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。 オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。 2回表、7番 エリオト・ラモス 3球目を打ってセンターへのタイムリー