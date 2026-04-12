開催：2026.4.12 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 1 - 7 [Rソックス] MLBの試合が12日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 4回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベӦ