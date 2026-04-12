気になるゲンバ?部員数200名を超える東大サイエンスグループ！しぼまない風船、コップを倒す空気砲…科学の原理をおもしろ実験で東大生がわかりやすく解説！気になるゲンバ?魔球に空振り連発！キャップ野球サークル日本一に輝いた事もある東大キャップ投げサークルVS元プロ野球選手一茂率いるゲンバチームがガチンコ対決！山内から現役東大生への叱咤激励も！？