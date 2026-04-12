Huluで独占配信中の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』Season2。毎週日曜午前10時 新エピソード更新（全5話）。本日、第3話を配信開始！当記事では、第2話の展開を振り返り、第3話の見どころを紹介。■激動の第2話！正面突破の脱獄計画に思いもよらぬトラブルが!?日下怜治（ジェシー）を脱獄させるべく、医務官の田原純二（忍成修吾）を味方に引き入れた冬木こずえ（篠原涼子）。こずえが計画したのは、田原が書