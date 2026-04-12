戦闘終結に向けたアメリカとイランの直接協議がパキスタンで開かれました。交渉は長時間に及び、2日目に持ち越されることが発表されました。【映像】アメリカとイランの停戦協議の様子アメリカとイランは11日、イスラマバードで交戦後、初めてとなる停戦協議を行いました。アメリカ政府高官などによりますと、バンス副大統領らアメリカの代表団とガリバフ国会議長らイランの代表団に加えて仲介国のパキスタンも参加し、3者協