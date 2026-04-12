俳優の伊藤淳史（42）が11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。大の飛行機マニアの一面を見せた。この日は密着のためドイツ・ベルリンへ。伊藤は「緊張してたんですけど、空港で飛行機を見て全ての緊張はなくなりました」と明かした。伊藤は大の飛行機マニア。ベルリン到着直後、空港から飛び立つ飛行機を見ながら「ほら来た来た！音も聞こえてきた！素晴らしい！」と大興奮する姿が放送された。