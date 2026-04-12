女優上白石萌音（28）が12日、インスタグラムを更新。ライブツアーの千秋楽を報告した。上白石はステージの写真をアップし「ライブの全公演が無事に終わりました。託していただいた曲を、いつもしっくりとしっかりと歌える人であるために、また明日から精進します。ありがとうございました！！また秋！」と、感謝と秋のライブを予告した。オーケストラメンバーに囲まれた、白いTシャツにデニムコーデの笑顔ショットも披露した。フ