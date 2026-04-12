（資料写真）１１日午後９時半ごろ、厚木市中町４丁目のサウナ店で「煙が充満している」と男性従業員から１１９番通報があった。けが人はいなかった。厚木署によると、同店は５階建てビル１階に入居。個室サウナとみられる。当時、通報した従業員と客数人がいたが、いずれも避難して無事だった。署と市消防本部が原因を調べている。