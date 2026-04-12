オランダ１部アヤックスの日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）が、１１日のアウェー・ヘラクレス戦で一発レッドカードを食らった。冨安は３月２２日のフェイエノールト戦で負傷し、その後の日本代表の英国遠征を辞退していた中、この日はベンチ入り。３―０の後半２１分にＤＦ板倉滉と交代。ボランチのポジションに入った。すると、同３０分過ぎ、ペナルティーエリア手前で相手選手を倒し、主審からイエローカードを提示された。しか