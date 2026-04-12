マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、4月期放送のドラマ作品に出演し、“はる”が名前に入る女優3名を紹介。これまでの活躍を振り返る。左から井川遥、波瑠、黒木華○波瑠波瑠は、1991年6月17日生まれ。東京都出身。中学1年生のときにオーディションをきっかけにスカウトされ、芸能界入りした。2006年にドラマ『対岸の彼女』で俳優デビューし、2007年からファッシ