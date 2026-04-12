両親であるデヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻や、弟たちとの確執が伝えられるブルックリン・ベッカム。家族へ捧げたタトゥーを除去する一方で、妻ニコラ・ペルツに敬意を表するとともに、実家の家族への皮肉ともとれる新しいタトゥーを入れたようだ。【写真】手の甲に妻ニコラとの生活を表す新タトゥーそのほか大量のタトゥーもブルックリンは日本時間4月8日、インスタグラムで「ベイビーボトルが発売されるよ」と綴り