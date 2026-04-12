◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が、出場登録日数が９年に達し、海外ＦＡ権の資格取得条件を満たした。履正社、明大を経て１５年ドラフト２位で阪神に入団。２４年オフに国内ＦＡを行使せず残留し、球団と年俸１億円プラス出来高の４年契約（金額は推定）を結んだ。昨季は自己最多１１７試合に出場してリーグ優勝に貢献。ベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝き