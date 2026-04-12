◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人の試合前練習、いつもと違う光景で打撃練習が行われた。通常、本拠で練習する際は打撃ケージが２か所設置されるが、この日は１か所のみ。今週は広島３連戦（３戦目は雨天中止）から、東京に戻ってヤクルト３連戦のスケジュールで、日曜日はその最終戦。しかも、前夜（１１日）がナイターからこの日はデーゲームという選手には負担のかかる状況だ。１４３試合と