◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）中日の吉田聖弥投手が１軍の試合前練習に合流した。２年目の今季は、春季キャンプと開幕を２軍でスタート。ファームではここまで４試合で９回２／３に登板して１勝、防御率４・６６だった。リリーフとして起用されるとみられる。チームは、１１日の阪神戦（バンテリンドーム）で、１３年ぶりの両リーグ最速１０敗を喫して、単独最下位に。借金はワーストの７に