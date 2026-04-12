「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１２日、今月７日に東京・中央区の公式Ｘで「帰宅中の女子高校生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに１１０番通報してください」との投稿が様々な声が上がっていることを報じた。スタジオで元衆院議員の杉村太蔵が「僕はおじさんが女子高生にウィンクしたら