アヤックスDF冨安健洋が板倉との交代で出場も退場したオランダ1部アヤックスは、4月11日に行われたエールディビジ第30節のヘラクレス戦に3-0で勝利した。この試合では日本代表DF板倉滉が1月以来の復帰を果たし、先発出場する。そして後半21分には板倉との交代でDF冨安健洋も約3週間ぶりに復帰した。2人は本職のセンターバックではなく、ボランチでプレーしたが、冨安は交代出場から13分後に退場してしまった。リーグ戦2試合ぶ