改革新党の李俊錫（イ・ジュンソク）代表は11日、李在明（イ・ジェミョン）大統領がイスラエル軍のパレスチナ児童虐待を主張する動画をソーシャルメディアに投稿したことをめぐりイスラエルの反論と李大統領の再反論が続くなど議論が拡散していることに対し、「国内向けの振る舞いが国の品格に影響を与えている」と批判した。李代表はこの日、フェイスブックを通じ「時期と内容が異なる動画でイスラエルを急非難した李大統領に対し