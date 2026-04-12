現代自動車米国法人が米国で安全ベルト固定装置の欠陥により車両29万4000台余りをリコールする。現代自動車によると、「アイオニック6」、ジェネシス「G90」、「サンタフェ」、「サンタフェ・ハイブリッド」などが安全ベルト固定欠陥問題により米国でリコールを実施する。リコール規模は29万4000台余りだ。米道路交通安全局（NHTSA）は安全ベルト固定装置が分離すれば搭乗者をまともに保護できず衝突時の負傷の危険が高くなると警