ボルシアMGに所属する日本代表FWの町野修斗が、ABEMA独占インタビューに登場した。【映像】町野修斗、“忍者ムーブ”→ダイレクト弾の瞬間昨季は昇格したキールでリーグ戦32試合11ゴールを挙げるなど、得点を量産した町野。評価を高め、今季からボルシアMGへステップアップした。しかしチームは残留争いに巻き込まれる苦しいシーズンに。さらに町野自身も途中出場が多く、26試合の出場でスタメンは7試合にとどまっている。そんな町