〈「死ぬまで小説の中で発信していきたい」作家・小池真理子さんが語るSNSの話〉から続く小池 真理子『日暮れのあと』(文春文庫)山の静けさに包まれながら、軽井沢の木立の中にたたずむご自宅で、作家・小池真理子さんにとっておきの秘話を伺いました。（全5回の5回目）【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆これからやりたいこと――こういうことをこれから冒険してみたい、書きたい、など何かありましたら教えていただけ