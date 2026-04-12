3児の母でタレントの山口もえ（48）が9日、自身のインスタグラムを更新。今年1月に、当時高校生だった長女への弁当作りの“終了”を報告していた山口だが、新学期も始まり長男＆次女への弁当作りを再開したことを報告した。【写真】山口もえが披露した2人分の“おかずぎっしり”手作り弁当山口は「お弁当作り再開しました 3個から2個になって楽になったのにちょっぴり寂しい…笑」とつづり、おかずがぎっしり詰め込まれた2人分