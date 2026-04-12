リンダカラー∞のDenが、アイドルによるaikoの「カブトムシ」生歌唱を目の当たりにし、その色っぽすぎる表現力に自制心を失いかけたことを赤裸々に告白した。【映像】人気芸人が好きになったアイドルABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送された本番組には、MCの山里