ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が12日、左手骨折のため出場登録を抹消された。前日の日本ハム戦で4点リードの9回に登板。1イニングを2安打1四球1失点だった。試合後、自らの投球への悔しさのためベンチを殴打。昨季のセーブ王は、ここまで7試合に登板し1敗4セーブ、防御率9・00と苦しんでいた。報道対応した小久保監督は「信頼を築き上げるにはコツコツ地道な作業が必要で、信頼を崩すのは一瞬なので。あのポジションはあ