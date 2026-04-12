NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。楽天は渡邊佳明選手を1軍登録しました。渡邊選手は、開幕1軍スタートし、ここまで3試合で4打数1安打の成績。2日に登録を抹消されていました。代わって抹消となったのは、台湾出身の陽柏翔選手(ヨウ ボウシャン)です。ファームでは16試合に出場し、打率.277、2打点を記録。10日に今季初昇格を果たします。11日のオリックス戦では代走から途中出場。回ってきた打席では三振に倒れていました。