犬は『飼い主の帰宅』を予知しているの？ 犬が「帰宅前になると玄関で待つ」「いつもの時間になるとソワソワし始める」といった様子を見せるのは珍しいことではありません。 結論からいえば、いわゆる超能力のような“予知”というより、感覚と学習によって帰宅を察知していると考えるほうが自然でしょう。 予知ではなく「察知」に近い 科学的には、テレパシーのような超常的な予知能力が決定的に証明されて