ルフトハンザグループは、パイロットの労働組合Vereinigung Cockpit（VC）が4月13日と14日にストライキを実施すると発表した。4月13日と14日にルフトハンザ・ドイツ航空とルフトハンザ・シティライン、4月13日にユーロウイングスでストライキを実施する。欠航などの影響を受ける人には、4月12日午前にもメールで通知する。ルフトハンザグループの他の航空会社や、ルフトハンザ・シティ航空の運航便は影響を受けず、グループの航空