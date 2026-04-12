ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第2節が11日に行われ、日本人選手8人を擁するシント・トロイデンはクラブ・ブルッヘに1−2で敗れた。日本代表DF谷口彰悟、同FW後藤啓介、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、GK小久保玲央ブライアンがスターティングメンバー入り。DF畑大雅とMF松澤海斗は途中出場し、FW新川志音はベンチ外だった。シント・トロイデンは22分に日本人選手の見事な連係プレーで先制に成功する。左から来たパスを中