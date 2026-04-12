レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英のパフォーマンスには高い評価が与えられている。今年1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷したことで戦列離脱を余儀なくされていた久保は、出場機会はなかったものの、今月4日に行われた前節のレバンテ戦で復帰後初のメンバー入りを果たしていた。そうして迎えた11日の第31節のアラベス戦でもベンチ入りメンバーに名を連ねた久保は、54分