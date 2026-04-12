高学歴な一面を持つSTARTOタレントの中には、バラエティーやトークの場で見せる機転の利いたコメントなど、言葉を選ぶセンスが光る人もいます。トーク力や頭の回転の速さも魅力です。All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「頭の回転が速いと思う高学歴STARTOタレント」ランキングを紹介します！【10位ま