打った瞬間にそれと分かる一発を放った大谷(C)Getty Imagesたった一振りで、傾きかけた流れをグッと引き戻した。現地時間4月11日に本拠地で行われたレンジャーズ戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが1点のビハインドを背負った初回の第1打席に、今季4号となる値千金の同点アーチを放った。【動画】打った瞬間に確信本拠地熱狂の大谷翔平の第4号アーチをチェック初回の守りでレンジャーズの