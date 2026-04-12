タレントの鈴木奈々（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と書き出し、現在の体重と身長を告白した。【写真】「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」黒のタンクトップ×ショートパンツ姿で計量する鈴木奈々黒のタンクトップ×ショートパンツ姿で計量する様子をとらえた写真をアップし、体重が52.4キロだったことを紹介。「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビ