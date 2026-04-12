テレビ愛知は、ゴールデンウィークの5月1日から6日連続で『スター・ウォーズ』シリーズを放送する。【画像】『スター・ウォーズ』シリーズ一挙放送ビジュアル最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日から日米同時公開。これを記念し、物語の時系列順に連日放送。5月1日から3日にかけてはダース・ベイダーの誕生秘話を描く新3部作、5月4日（スター・ウォーズの日）から6日にかけては銀河の支