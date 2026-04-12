タレント・モデルの梅宮アンナさんが、11日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。自身の髪の毛について、綴りました。 【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 「最後の抗がん剤から一年が過ぎました」最新ショット公開「伸ばしていた髪の毛を一旦切ります」「 新しい髪の毛は柔らかい髪の毛みたい」梅宮アンナさんは、髪の毛をカットした画像をアップ。続けて「最後の抗がん剤から一年が過ぎました。」と、記しました