パキスタンの首都イスラマバードで会見するバンス氏/POOL（CNN）米国のバンス副大統領は12日、イランと長時間の協議を行ったものの、戦争を恒久的に終結させる合意には至らなかったと明らかにした。バンス氏はパキスタンの首都イスラマバードで記者会見を開き、「我々はここまで21時間にわたって協議を続け、イラン側と中身のある議論を重ねてきた。これが良い知らせだ」と述べた。そのうえで「悪い知らせは、合意に至らなかったこ