コールドスリープ（活動休止）中のＰｅｒｆｕｍｅあ〜ちゃん（西脇綾香）が最新姿を伝え、反響が起こっている。「部屋中一生断捨離してたら春になりました笑春服も春ご飯も楽しくていっぱい運動してまーーすワン達とお散歩もよく行ってる」と近況をＳＮＳに記し、愛犬を抱いて散歩する私服ショットをアップした。愛犬たちのショットも投稿し「リードを口に咥えて玄関まで持ってくるんよ見上げるくまちゃんたちのシジ