「寄付をすると税金が安くなる」という話を耳にしたことがある方は多いでしょう。実際、日本には寄附金控除という制度があり、一定の条件を満たす寄付については所得税や住民税の軽減を受けることができます。 しかし、すべての募金や寄付が対象になるわけではありません。では、どのような寄付が控除対象となるのでしょうか。本記事では、その仕組みと注意点をわかりやすく解説します。 寄附金控除とはどのような