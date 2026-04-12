住宅ローン完済や子供の教育費を払いきって老後のセカンドライフを迎えたい人は多いだろう。しかし家計再生コンサルタントでFPの横山光昭さんは、「これから老後資金を運用して貯めていきたいなら、あえて奨学金を借りてでも、退職金の一部を手元に残しておいたほうがいいこともある」という――。■退職金が大幅減額で優先は教育費？老後資金？今回は、一年後に定年退職を迎える榊原良平さん（仮名・59歳・会社員）と、その奥様